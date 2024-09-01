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Пьяного водителя задержали на трассе Курган-Тюмень

Общество, 15:57 14 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Заслон на федеральной трассе Курган-Тюмень позволил остановить нетрезвого водителя. Дополнительные патрули несут службу на всех пяти федеральных автодорогах Тюменской области 14 сентября, сообщает Госавтоинспекция региона.

Пьяного водителя инспекторы полка ДПС задержали на 177 км федеральной автодороги. 49-летний мужчина возвращался из с. Исетского в Тюмень. Показания алкотестера составили 0,42 мг.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Отметим, в области проходит мероприятие "Трасса", направленное на снижение аварийности на федеральных автодорогах. Основные причины ДТП на трассах: выезд на встречную полосу, превышение скорости и нарушения правил обгона.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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