Молодёжный Клуб дружбы откроют в Тюменской области

| Фото: Департамента общественных связей Тюменской области | Фото: Департамента общественных связей Тюменской области

Открытие Молодёжного Клуба дружбы Тюменской области состоится в октябре 2024 года. Об этом стало известно на первом заседании Совета по вопросам международного молодёжного сотрудничества региона.

Общественное объединение, организованное как продолжение программы "Культурное шефство" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году, станет основой для дальнейшего развития международного молодёжного сотрудничества.

"По итогам Всемирного фестиваля молодёжи за каждым регионом закреплена определённая страна по культурному обмену и совместному проведению молодёжных мероприятий. Для Тюменской области побратимом стал Китай", - рассказал начальник управления молодежной политики и общественных проектов Департамента общественных связей Тюменской области Владислав Татаринцев.

Кроме реализации тематических мероприятий, Клуб будет помогать адаптироваться иностранным студентам, которые учатся в тюменских вузах и привлекать их в проекты молодёжной политики региона.

"Очень хочется вовлекать молодёжь в общественную деятельность и проекты, которые перед ними открыты. Ставлю перед собой цель — взаимодействовать с иностранными студентами в Тюменской области. Хочется, чтобы для обмена опытом к нам приезжали делегации из других стран", - отметила лидер Международного клуба дружбы в Тюменской области Гюнель Бахышова.