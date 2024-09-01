Ручей и нестационарный торговый объект появятся в сквере Славянском

| Фото: из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Работы по благоустройству территории идут в сквере Славянском в Тюмени. В нем появится современная и уютная зона отдыха с большим количеством зелени.

По его территории высадят крупные деревья и многолетние растения, создадут ручей. Планируют разместить нестационарный торговый объект. По результатам конкурса заключат соответствующий договор. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Эта территория имеет богатую историю. Ещё в начале 2000-х годов здесь появился один из первых фонтанов. Жизнь не стояла на месте, и пришло время обновить облик этой территории, сделав её более привлекательной и удобной для прогулок. Было рассмотрено множество проектов и концепций, которые бы преобразили сквер, сохранив при этом его уникальную атмосферу", - отметил глава города.