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Ручей и нестационарный торговый объект появятся в сквере Славянском

Общество, 20:05 15 сентября 2024

из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Работы по благоустройству территории идут в сквере Славянском в Тюмени. В нем появится современная и уютная зона отдыха с большим количеством зелени.

По его территории высадят крупные деревья и многолетние растения, создадут ручей. Планируют разместить нестационарный торговый объект. По результатам конкурса заключат соответствующий договор. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Эта территория имеет богатую историю. Ещё в начале 2000-х годов здесь появился один из первых фонтанов. Жизнь не стояла на месте, и пришло время обновить облик этой территории, сделав её более привлекательной и удобной для прогулок. Было рассмотрено множество проектов и концепций, которые бы преобразили сквер, сохранив при этом его уникальную атмосферу", - отметил глава города.

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# благосутройство , Максим Афанасьев , сквер

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