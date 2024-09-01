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Первый цикл строительства концертного зала в Тобольске начнется весной 2025 года

Общество, 15:01 22 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) Александровский сад в Нижнем посаде Тобольска | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

К первому циклу строительства концертного зала, который появится в Нижнем посаде Тобольска, планируют приступить весной 2025 года. Об этом сказал глава города Петр Вагин.

Напомним, в июне 2024 года утвердили концепцию нового концертного зала. Архитектура здания будет выполнена в бионических формах, фасады облицуют белыми панелями, подчеркивая связь объекта с окружающей природой. С террасы второго этажа откроется прекрасный вид на Тобольский кремль и реку Иртыш. Зал будет рассчитан на 800 мест.

Глава города отметил, что идеи по возведению концертного зала, обустройству набережной преодолевали препятствия. К работе привлекались эксперты, люди, которые профессионально знают город, его историю, географию. "Впереди много хороших планов. Уверен, что со всеми горожанами и сообществами мы найдем общий язык", — добавил Петр Вагин.

Проект по строительству зала реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы "Тобольск настоящий". Объем инвестиций СИБУРа в разработку проектной документации концертного зала составил около 140 млн. руб. Завершить строительство концертного зала и благоустройство прилегающей территории планируется до 2028 года.

Инна Пахомова

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# СИБУР , строительство , Тобольск

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