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Актерские тренинги, занятия по вокалу организуют для тюменцев на открытии сезона в ДК "Торфяник"

Общество, 09:18 18 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актерские тренинги, занятия по вокалу и воздушной гимнастике ждут тюменцев на открытии творческого сезона в Доме культуры и творчества "Торфяник" 20 сентября. Начало - в 18 часов 30 минут.

В этот день желающие смогут познакомиться с работой клубных формирований дома культуры, побеседовав с руководителями студий, принять участие в мастер-классах, а также выбрать понравившийся творческий коллектив.

Как сообщили в учреждении, в программе: торжественное открытие нового сезона с выступлениями творческих коллективов и солистов ДКиТ "Торфяник", мастер-классы, работа игровых и интерактивных площадок, танцевальный и песенный челлендж, выставки и фотозоны.

Возрастное ограничение: 0+.

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# ДК Торфяник

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