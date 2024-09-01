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В Заводоуковске и Ялуторовске начался отопительный сезон

Общество, 13:21 17 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон 2024 – 2025 начался в Заводоуковске, Ялуторовске, Уватском, Аромашевском районах 16 сентября.

Тепло начало поступать в соцучреждения и жилые дома после того, как АО СУЭНКО завершило все подготовительные мероприятия, необходимые проверки, а главы главами муниципальных образований подписали соответствующие постановления.

Подготовка объектов теплосетевого комплекса к работе в осенне-зимний период осуществлялась сразу же после завершения прошлого отопительного периода. В частности, выполнены капитальный и текущий ремонты сетей и оборудования, проведены ремонтно-профилактические мероприятия,и обследованы объекты на предмет текущего технического состояния и возможности безаварийной работы в отопительный период, сообщает пресс-служба АО СУЭНКО.

Информация о начале отопительных периодов в Тобольске, п. Демьянка и муниципальном образовании Московское будет опубликована после подписания соответствующих постановлений.

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