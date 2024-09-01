В Тюмени самую высокую зарплату предлагают инженеру-проектировщику отопления и вентиляции

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюмени в сентябре инженеру-проектировщику отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения, канализации готовы платить более 150 тыс. рублей, а иногородним претендентам готовы оказать помощь в аренде жилья.

Такие данные приводит пресс-служба IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru, эксперты которого проанализировал 44 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.

"Второе место занимает вакансия водителя крана-манипулятора. Компания занимается разработкой и производством оборудования для бурения с отбором керна и заканчивания скважин, а также предлагает инженерное сопровождение этих работ на месторождениях. Будущему сотруднику обещают оплату от 150 тыс. рублей", - отмечено в сообщении.

На третьем месте — монтажник охранно-пожарной сигнализации. Кандидату предлагают зарплату от 120 до 140 тыс. рублей, оплату проезда и проживания.

Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по продаже с ключевыми клиентами. Сотруднику готовы платить от 114 тыс. рублей, обещают ДМС, включая стоматологию, страхование жизни, здоровья.

Замыкает рейтинг вакансия руководителя монтажной бригады. Необходимо наличие водительских прав и личного автомобиля. Сотруднику предлагают зарплату от 100 до 150 тыс. рублей.