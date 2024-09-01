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За повторную пьяную езду житель Заводоуковского района лишился автомобиля

Происшествия, 19:57 17 сентября 2024

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Наказание в виде принудительных работ на 1 год 10 месяцев назначил суд Заводоуковска местному жителю за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчину на пять лет лишили права управлять транспортными средствами и конфисковали доход государства его автомобиль Mazda-3.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в июне 2024 года подсудимый в состоянии опьянения управлял автомобилем Mazda-3 по улицам города Заводоуковска. Ранее, в 2022 году, он уже был судим за аналогичное деяние.

Заводоуковский суд с учетом позиции государственного обвинителя признал 37-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

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# прокуратура Тюменской области , пьяные водители

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