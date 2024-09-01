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Пьяного 20-летнего водителя под Тюменью пришлось останавливать выстрелами по колесам

Происшествия, 14:16 17 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ВАЗ-21074 не остановился по требованию наряда полка ДПС под Тюменью около 4 часов 17 сентября. Автоинспекторы начали преследование, которое продолжалось по магистральным улицам города. Позже подключились еще пять нарядов дорожно-патрульной службы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель семерки неоднократно выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный свет. Когда машина выехала на федеральную автодорогу Курган - Тюмень, было принято решение стрелять по колесам. Выбрав момент, чтобы рядом не было других автомобилей, сотрудники ДПС пробили оружием колеса "семерки". На 191-м километре автодороги машина остановилась, из нее выскочили четверо мужчин. Всех задержали.

За рулем находился 20-летний нетрезвый водитель без прав, показания алкотестера составили 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлены 23 административных материала: за пьяное вождение без водительских прав, за оказание неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, девять материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, 12 - за выезд на встречную полосу.

Суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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