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70 объектов инфраструктуры построили и восстановили регионы УФО на Донбассе с начала года

Экономика, 09:51 18 сентября 2024

Официальный сайт полномочного представителя президента в УФО | Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента в УФО

70 объектов жилой, коммунальной и социальной инфраструктуры построили и восстановили регионы Уральского федерального округа в подшефных районах Донецкой и Луганской Народных Республик. Работа в этом направлении продолжается, сообщил полномочный представитель президента в УФО, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"В настоящее время проводятся работы на 101 объекте, задействовано свыше 650 человек и почти 100 единиц техники. За два года регионы Уральского федерального округа построили и восстановили сотни жилых домов, десятки объектов ЖКХ, школ и детских садов, больниц, дорог, социальных учреждений, общественных пространств. Это значимый вклад в восстановление мирной жизни в ДНР и ЛНР", – подчеркнул Владимир Якушев.

Планы работ на Донбассе продлены до 2030 года. В общей сложности теперь запланировано более 1 тыс. 300 мероприятий, из них завершено 57 %.

Кроме того, регионы УФО организовали на подшефных территориях 18 аварийно-восстановительных бригад для работы в осенне-зимний период. Задействовано 105 специалистов, создан запас из 35 единиц техники.

Официальный сайт полномочного представителя президента в УФО | Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента в УФО

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# Владимир Якушев , ДНР , Донбасс , ЛНР , УФО

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