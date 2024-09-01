70 объектов инфраструктуры построили и восстановили регионы УФО на Донбассе с начала года

| Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента в УФО | Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента в УФО

70 объектов жилой, коммунальной и социальной инфраструктуры построили и восстановили регионы Уральского федерального округа в подшефных районах Донецкой и Луганской Народных Республик. Работа в этом направлении продолжается, сообщил полномочный представитель президента в УФО, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"В настоящее время проводятся работы на 101 объекте, задействовано свыше 650 человек и почти 100 единиц техники. За два года регионы Уральского федерального округа построили и восстановили сотни жилых домов, десятки объектов ЖКХ, школ и детских садов, больниц, дорог, социальных учреждений, общественных пространств. Это значимый вклад в восстановление мирной жизни в ДНР и ЛНР", – подчеркнул Владимир Якушев.

Планы работ на Донбассе продлены до 2030 года. В общей сложности теперь запланировано более 1 тыс. 300 мероприятий, из них завершено 57 %.

Кроме того, регионы УФО организовали на подшефных территориях 18 аварийно-восстановительных бригад для работы в осенне-зимний период. Задействовано 105 специалистов, создан запас из 35 единиц техники.