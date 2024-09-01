Новый сезон тренингов предпринимательских компетенций стартует в ТюмГУ

Новый сезон тренингов предпринимательских компетенций стартует в ТюмГУ 21 сентября. Курс реализуется в рамках проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ТюмГУ проведет семь тематических мастер-классов. Экспертами и тренерами выступят представители Университета Иннополис, стартап-студии "Открытые инновации" и Уральского федерального университета. Участие в тренингах примут более 700 человек.

Все встречи пройдут в формате деловой игры и позволят смоделировать реальные ситуации, с которыми сталкиваются технологические предприниматели. Участники будут работать в командах, распределяя роли и принимая управленческие решения под руководством опытных наставников. Таким образом, студенты смогут развить ключевые компетенции: умение генерировать идеи, анализировать целевую аудиторию, разрабатывать минимально жизнеспособные продукты (MVP) и создавать бизнес-модели.

"Участие университета в проекте — еще один шаг в подготовке студентов к вызовам современного технологического бизнеса. Тренинги не только обогащают опыт, но и предоставляют возможность апробировать инновационные идеи в условиях, максимально приближенных к реальным. Мы уверены, полученный опыт вдохновит наших студентов на создание перспективных стартапов и активное участие в технологической национальной повестке", — отметил эксперт Офиса трансформации ТюмГУ Альберт Бранд.

Программа тренингов включает изучение основ технологического предпринимательства, определение наиболее эффективной позиции в проекте, формирование плана запуска технологического бизнеса и сбор команды для стартап-проекта.

Участники получат: сертификат от Платформы университетского технологического предпринимательства; дополнительные баллы при подаче заявки на конкурс "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям и шанс получить грант в 1 млн рублей; возможность выиграть ценные призы.