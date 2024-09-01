Сотрудничество с Шаньдунским медицинским институтом обсудили в Тюмени

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Развитие международного сотрудничества с Шаньдунским медицинским институтом и организацию совместной сетевой образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата "Сестринское дело" обсудили в Тюменском медицинском университете, сообщает пресс-служба ТГМУ.

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Ректор вуза Иван Петров определил три направления развития сотрудничества с вузами КНР: медицинское образование, научные исследования и обмен традиционными методиками активного долголетия.

"Уже в следующем году мы ожидаем, что первые студенты, которые сейчас учатся в Китае по совместным программам двойных дипломов, приедут в Тюмень. Россия сохранила лучшие традиции классического медицинского образования с большой долей практической подготовки. В свою очередь, китайская традиционная медицина имеет многовековой фундамент, который будет полезен для сохранения здоровья и активного долголетия жителей Тюменской области, это созвучно нашим национальным проектам. С применением стремительно развивающихся биотехнологий, эти факторы могут стать основой нашего сотрудничества", - сказал ректор.

Глава делегации КНР Шу Дэфэн выразил готовность развивать сотрудничество с Тюменским медицинским университетом в предложенных направлениях, добавив возможность обмена преподавателями.

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Отметим, сегодня в Тюменском медицинском университете обучается 525 студентов из Китайской Народной Республики. В новом учебном году в связи с увеличением общего числа студентов в вузе открыто еще одно общежитие на 300 мест.