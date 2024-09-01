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У тюменца за пьяное вождение конфисковали Mercedes

Происшествия, 14:59 19 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

360 часов обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на срок 2,5 года назначили 25-летнему жителю Тюменского района за пьяное вождение. У мужчины также конфисковали машину марки Mercedes Benz E200 в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июне 2024 года подсудимый, будучи в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и поехал из Тюмени в Тюменский район. В районе с. Гусево мужчина не справился с управлением и въехал в движущийся впереди автомобиль.

Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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