У тюменца за пьяное вождение конфисковали Mercedes

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

360 часов обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на срок 2,5 года назначили 25-летнему жителю Тюменского района за пьяное вождение. У мужчины также конфисковали машину марки Mercedes Benz E200 в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июне 2024 года подсудимый, будучи в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и поехал из Тюмени в Тюменский район. В районе с. Гусево мужчина не справился с управлением и въехал в движущийся впереди автомобиль.

Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.