Тюменцы могут увидеть пролет Международной космической станции
Общество, 17:45 19 сентября 2024
| Фото: Роскосмос
Вечерний период видимости Международной космической станции продолжается в Тюмени. 19 сентября пролет станции можно увидеть в 20 часов 39 минут, информирует сообщество обсерватории "Старая башня" во Вконтакте.
В небе МКС выглядит как яркая звездочка, она появится на юго-западе и пролетит над южным горизонтом, а после скроется в земной тени. Длительность видимого пролета составляет около трех минут.
| Фото: Сообщество обсерватории "Старая башня" во ВКонтакте