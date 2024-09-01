Тюменцы могут увидеть пролет Международной космической станции

| Фото: Роскосмос | Фото: Роскосмос

Вечерний период видимости Международной космической станции продолжается в Тюмени. 19 сентября пролет станции можно увидеть в 20 часов 39 минут, информирует сообщество обсерватории "Старая башня" во Вконтакте.

В небе МКС выглядит как яркая звездочка, она появится на юго-западе и пролетит над южным горизонтом, а после скроется в земной тени. Длительность видимого пролета составляет около трех минут.