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Тюменцы могут увидеть пролет Международной космической станции

Общество, 17:45 19 сентября 2024

Роскосмос | Фото: Роскосмос

Вечерний период видимости Международной космической станции продолжается в Тюмени. 19 сентября пролет станции можно увидеть в 20 часов 39 минут, информирует сообщество обсерватории "Старая башня" во Вконтакте.

В небе МКС выглядит как яркая звездочка, она появится на юго-западе и пролетит над южным горизонтом, а после скроется в земной тени. Длительность видимого пролета составляет около трех минут.

Сообщество обсерватории "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: Сообщество обсерватории "Старая башня" во ВКонтакте

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