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Более 500 саженцев сосны высадили сотрудники водоканала на месте сгоревшего леса

Общество, 19:38 20 сентября 2024

Более 500 годовалых саженцев сосны высадили сотрудники "Росводоканал Тюмень" за железнодорожной станцией Войновка в рамках акции по лесовосстановлению, сообщает пресс-служба компании.

"В результате пожаров пострадали городские леса. Зеленые насаждения – богатство России, и наша задача - сохранить и восполнить лесной фонд для будущих поколений", - обратился к участникам мероприятия заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау.

Годовалые саженцы вырастили в Заводоуковском питомнике. Чтобы растения быстро прижились на новом месте, специалисты Леспаркхоза подготовили посадочные полосы и обеспечили участников акции инвентарем.

"Я пришел сюда вместе с четырехлетним сыном. Хочу, чтобы он с самого детства понял, насколько важно бережно относиться к природе", - поделился инженер-энергетик "Росводоканал Тюмень" Ярослав Базыгунов.

Это не первое и не последнее экологическое мероприятие волонтеров "Росводоканал Тюмень". 20 сентября с субботниа на берегу карьера Майский стартует просветительская акция "ЭКОволна РВК", а 21 сентября сотрудники тюменского водоканала высадят более 100 деревьев в Саду семьи.

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# лесовосстановление , посадка леса , Росводоканал Тюмень

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