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Трансляция онлайн родительского собрания #CемьяСоблюдаетПДД

Общество, 16:27 20 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция онлайн родительского собрания #CемьяСоблюдаетПДД в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 17 часов.

В мероприятии примут участие: начальник отдела воспитательной работы департамента образования администрации Тюмени Анастасия Абакумова, начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Тюмени Александр Таратута, депутат Тюменской городской думы, директор школы № 43 Дмитрий Бородин и ведущий психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.

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