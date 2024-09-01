Новую партию гуманитарной помощи направили бойцам СВО жители Нижнетавдинского района

| Фото: ТГ-канал Валерия Борисова | Фото: ТГ-канал Валерия Борисова

Очередную партию гуманитарной помощи отправили на передовую специальной военной операции местное отделение Союза женщин России и неравнодушные жители Нижнетавдинского района.

В составе груза - средства гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, гостинцы с родной земли, сообщил глава муниципалитета Валерий Борисов в своих соцсетях.

"Эта помощь - не просто материальные блага. Это знак внимания и заботы, который демонстрирует, что каждый волонтер и житель нашего района помнит о подвиге солдат. Все вместе мы - сила поддержки, соединяющая тыл и фронт", - отметил Валерий Борисов.