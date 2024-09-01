Житель Ялуторовска приковал бывшую жену цепью к дереву

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Ялуторовска обвиняют в незаконном лишении свободы бывшей супруги. Следствием собрана достаточная доказательственная база, мужчину заключили под стражу, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Вечером 8 августа 2024 года обвиняемый подкараулил на улице бывшую жену, усадил ее в свой автомобиль. Затем он увез ее в лес недалеко от с. Памятное Ялуторовского района Тюменской области и оставил. Он приковал потерпевшую металлической цепью к дереву и скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время женщине удалось освободиться и позвать на помощь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.