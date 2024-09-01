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Безработная тюменка вынесла мимо кассы вещи из торгового центра

Происшествия, 16:49 20 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемую в краже одежды задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В отдел полиции № 1 города Тюмени поступило заявление о краже вещей от сотрудников магазина, расположенного в торговом центре на улице Валерии Гнаровской. Сумма ущерба составила около 3 тыс. 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска определили круг подозреваемых, установили личность и задержали ранее судимую безработную жительницу областного центра 2000 года рождения. В отделе полиции злоумышленница призналась в содеянном и рассказала дознавателю, что вечером в магазине сложила в пакет разные вещи и покинула торговый зал, миновав кассы.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# кража , уголовное дело

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