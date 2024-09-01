Тюменцы поделились опытом проектирования межвузовского кампуса в Перми
О проекте межвузовского кампуса в Тюмени рассказал участникам экспертно-практической сессии "Городские общественные пространства как центры притяжения" главный архитектор центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин. Мероприятие прошло в Перми по инициативе Союза российских городов, администрации Перми и Ассоциации парков России, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проект межвузовского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". "Это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны и даст новый толчок развитию промышленности", - говорится в сообщении.
Кроме того, тюменцы представили на сессии свой опыт по интеграции культуры в городскую среду. С докладом на эту тему выступил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.