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Тюменцы поделились опытом проектирования межвузовского кампуса в Перми

Экономика, 17:23 20 сентября 2024

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

О проекте межвузовского кампуса в Тюмени рассказал участникам экспертно-практической сессии "Городские общественные пространства как центры притяжения" главный архитектор центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин. Мероприятие прошло в Перми по инициативе Союза российских городов, администрации Перми и Ассоциации парков России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект межвузовского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". "Это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны и даст новый толчок развитию промышленности", - говорится в сообщении.

Кроме того, тюменцы представили на сессии свой опыт по интеграции культуры в городскую среду. С докладом на эту тему выступил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.

Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

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# кампус , эксперты

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