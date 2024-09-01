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Тюменцев приглашает  театральная лаборатория "GatiLab"

Общество, 13:04 21 сентября 2024

театральная лаборатория "GatiLab" | Фото: театральная лаборатория "GatiLab"

Молодых тюменских актёров, режиссёров и ценителей искусства приглашает театральная лаборатория "GatiLab", сообщает департамент культуры Тюменской области.

В бесплатном образовательном проекте творческие люди получат знания и опыт от федеральных экспертов в области театра.

Режиссёры смогут воплотить в жизнь свою идею, а актёры станут неотъемлемой частью спектакля или перформанса, который впоследствии смогут показать зрителю.

В 2024 году работает несколько площадок, действуют два образовательных формата: открытые мастер-классы и лаборатория.

Занятия пройдут с 28 октября по 3 ноября в МТЦ "Космос" и мультицентре "Контора пароходства". Регистрация участников по ссылке.

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