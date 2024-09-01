Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Тюменью
Происшествия, 14:24 21 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Четыре человека пострадали в ДТП на 29 км автодороги Тюмень-Омск 21 сентября. Здесь столкнулись три автомобиля, Ford, Volkswagen и Toyota.
По предварительным данным, 62-летний водитель на Ford выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Volkswagen, затем Ford отбросило на Toyota.
Ранения получили три водителя, а также 58-летний пассажир Toyota. Обстоятельства этого ДТП в настоящее выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.