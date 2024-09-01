Александр Моор поздравил Краснодон со 110-летием
Губернатор, 18:38 21 сентября 2024
| Фото: Александр Моор в Telegram
Сегодня город Краснодон, родина молодогвардейцев, отмечает 110-летний юбилей.
Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор 21 сентября.
Глава региона напомнил, что сотрудничество области с Краснодонским муниципальным округом длится уже почти 2,5 года.
"И мы создаем новое будущее вместе. За это время были реализованы многие проекты – ремонтируются дороги, соцобъекты, обновляется инфраструктура. Вместе с Россией двигаемся только вперед", - добавил Александр Моор.
Он отметил, что уже много раз был в Краснодоне.
| Фото: Александр Моор в Telegram
"Это уникальное место с особой атмосферой, с красивой природой и гостеприимными местными жителями. Успехов и процветания!", - сказал губернатор.