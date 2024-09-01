  • 21 сентября 202421.09.2024суббота
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер юго-западный

Александр Моор поздравил Краснодон со 110-летием

Губернатор, 18:38 21 сентября 2024

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Сегодня город Краснодон, родина молодогвардейцев, отмечает 110-летний юбилей.

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор 21 сентября.

Глава региона напомнил, что сотрудничество области с Краснодонским муниципальным округом длится уже почти 2,5 года.

"И мы создаем новое будущее вместе. За это время были реализованы многие проекты – ремонтируются дороги, соцобъекты, обновляется инфраструктура. Вместе с Россией двигаемся только вперед", - добавил Александр Моор.

Он отметил, что уже много раз был в Краснодоне.

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

"Это уникальное место с особой атмосферой, с красивой природой и гостеприимными местными жителями. Успехов и процветания!", - сказал губернатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 21.09.2024Александр Моор поздравил Краснодон со 110-летием
13:09 20.09.2024Александр Моор осмотрел ход работ на южной площадке завода "ЗапСибНефтехим"
18:31 19.09.2024Глава Минпромторга России и губернаторы осмотрели самый большой самолётный ангар в УФО
12:36 19.09.2024Александр Моор посетит площадки СИБУРа в Тобольске