Александр Моор поздравил Краснодон со 110-летием

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Сегодня город Краснодон, родина молодогвардейцев, отмечает 110-летний юбилей.

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор 21 сентября.

Глава региона напомнил, что сотрудничество области с Краснодонским муниципальным округом длится уже почти 2,5 года.

"И мы создаем новое будущее вместе. За это время были реализованы многие проекты – ремонтируются дороги, соцобъекты, обновляется инфраструктура. Вместе с Россией двигаемся только вперед", - добавил Александр Моор.

Он отметил, что уже много раз был в Краснодоне.

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

"Это уникальное место с особой атмосферой, с красивой природой и гостеприимными местными жителями. Успехов и процветания!", - сказал губернатор.