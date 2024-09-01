Юбилейный международный фестиваль "Димитриевская суббота" открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Юбилейный международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" открыли в Тюмени 21 сентября. Церемония прошла вечером у храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

По традиции курсанты центра "Аванпост" пронесли кубки со священной землей с полей сражений: Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля и землю Пальмиры и Донбасса.

Дата официального открытия фестиваля выбрана не случайно. 21 сентября в России отмечается День воинской славы. Этот день – дань памяти силе и мужеству предков, одержавших победу в Куликовской битве.

Напомним, впервые фестиваль прошел в 1995 году в Тобольске к празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. За всю историю конкурса его участниками стали около 15 тыс. исполнителей.

В 2024 году "Димитриевская суббота" пройдет в 30 раз и соберет вокалистов и ансамбли из Тюменской области, других регионов страны и иностранных государств.

“Димитриевская суббота” вышла за рамки конкурса песни, сказала начальник регионального штаба Всероссийского движения "Юнармия", заместитель директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Попова.

“Фестиваль включил в себя ряд другие события. Прежде всего, он стал символом сохранения памяти о защитниках Родины, павших во все времена. В этом году “Димитриевская суббота” расширилась. Она продлится до 9 декабря – до Дня героев Отечества. Мы думаем, что это будет символично, поскольку, вспоминая о погибших, сталкиваемся с тем, что имен защитников становится больше. Не имеем права забывать о тех, кто уходят от нас в дни проведения специальной военной операции. Мы должны чтить память о них”, – отметила Анастасия Попова.

Патриотическая акция "Свеча" стала частью церемонии открытия “Димитриевской субботы”. Все желающие могли поставить зажженные лампадки в память о погибших воинов у памятника "С чего начинается Родина".

Отметим, областные туры фестиваля продлятся с 14 по 21 октября. В октябре и ноябре пройдут различные мастер-классы, литературные гостиные, художественные фотовыставки. Также в это время планируется открытие нескольких мемориальных монументов.

Методист по информационному сопровождению проектов центра "Аванпост" Анастасия Вешкурцева подчеркнула, что помимо областных туров, которые проводят по региону, в этот раз состоится выездной в Краснодоне. Это произойдет примерно в ноябре. Затем лауреатов привезут в Тюмень.

7-8 декабря состоится международный этап конкурса. На 9 декабря намечен финальный день вместе с гала-концертом.

Положение о конкурсе и подробную информацию для жителей других регионов и иностранных государств выложат на сайте ФГАИС “Молодежь России”. Они смогут подать заявки на участие до 18 ноября.

Инна Пахомова