Более 1,5 тыс. брошенных автомобилей выявлено в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. брошенных автомобилей выявлено в Тюмени за первое полугодие 2024 года.

Как пишет Вслух.ру, 1 тыс. 323 машины собственники забрали, еще 139 отправлено на автостоянку. Такие данные привел замглавы города, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау на заседании в гордуме. Жители сообщают об автохламе во дворах на портале "Тюмень – наш дом" в категории "Брошенный разукомплектованный автомобиль". Последние сообщения были с ул. Щербакова, 150, ул. 50 лет Октября, 48, ул. Коммисаржевской, 90, ул. Протозанова, 4, ул. Ставропольской, 1/1 и др.

Чтобы заявить о брошенном транспорте, нужно авторизоваться на портале (можно по учетной записи госуслуг), указать адрес, отсутствующие детали (кузов, капот, колеса, стекла и т. д.). При необходимости добавить комментарий, также можно приложить фотографию автомобиля.