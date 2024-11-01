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"Лето в Тобольском кремле" завоевал Гран-при премии Russian Event Awards

Общество, 20:19 29 ноября 2024

ТКТО | Фото: ТКТО

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" завоевал Гран-при международной премии Russian Event Awards 2024, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие получило награду в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек".

Презентовала проект в Нижнем Новгороде генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

"Этот успех стал возможен благодаря неустанному труду нашей команды, таланту участников и поддержке всех, кто верил в нас. Мы гордимся тем, что наше "Лето" в очередной раз завоевало внимание жюри этого престижного конкурса. Будем и дальше удивлять и радовать поклонников фестиваля", - поделилась она.

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# Лето в Тобольском кремле , музыка , премия

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