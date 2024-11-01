В преддверии Дня Героев России Артем Жога встретился с уральскими Героями России

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России Артем Жога в преддверии Дня Героев России встретился с уральцами, удостоенными высокого звания, сообщает пресс-служба полпреда.

Во встрече участвовали Герой России, президент российской ассоциации героев, депутат Государственной думы Владимир Шаманов, Герой России Геворк Исаханян, а также Герои России из регионов Уральского федерального округа Сергей Воронин, Сергей Евланов, Дмитрий Еремин, Сергей Зяблов, Олег Касков, Сергей Мыльников, Рустам Сайфуллин, Владимир Шарпатов, Максим Шоломов и Дамир Юсупов.

"Высокое звание героя несет с собой большую ответственность. Мы – гвардия Верховного Главнокомандующего, нашего президента, которая поддерживает его во всех решениях и начинаниях. На нас равняется подрастающее поколение. Важно, чтобы Герои России брали на себя функцию наставников, сотрудничали с общественными детскими и молодежными организациями. Помогали участникам специальной военной операции и их близким на площадках филиалов фонда "Защитники Отечества", – акцентировал Артем Жога.

Он добавил, что к этой работе нужно также подключать военнослужащих, которые возвращаются с СВО, способствуя их социализации и интеграции в мирную жизнь.

Участники встречи рассказали полпреду о своей деятельности и сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. По их словам, одна из проблем сейчас – это обеспечение раненых бойцов медицинской помощью, а также протезирование и дальнейшее сопровождение военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Кроме того, герои отметили, что нередко сталкиваются с черствостью чиновников. Полпред согласился, что такие ситуации бывают. Подчеркнул, что подобное отношение недопустимо, попросил сообщать ему о таких случаях и заверил, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально.

Артем Жога также напомнил о проекте "Доброслужащий", который реализуется в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, когда чиновники во время своего отпуска отправляются с гуманитарными миссиями на Донбасс. По мнению полпреда, тиражирование этой практики поможет госслужащим глубже погружаться в проблематику, с которой к ним обращаются, и тем самым повышать эффективность своей работы.

Также герои выступили с предложениями по совершенствованию своей дальнейшей работы. Артем Жога поблагодарил гостей за активную позицию и заверил, что все идеи будут проработаны.