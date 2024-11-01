Современная спортплощадка установлена в Калининском округе Тюмени
Современная спортивная площадка создана у дома № 94 по Червишевскому тракту в Тюмени, сообщает администрация города.
29 ноября ее осмотрели представители управы КАО во главе с руководителем Олегом Савчуком и депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов.
Рядом с этим новым спортобъектом расположены второй корпус детского сада № 95 и ДЮЦ "Вероника", несколько многоквартирных домов. Юные воспитанники муниципальных учреждений и жители теперь смогут заниматься здесь баскетболом и футболом — сетки для этого уже установлены. Вокруг новой спортивной площадки можно видеть высокое антивандальное ограждение, уложено травмобезопасное покрытие.
Решение об устройстве новой спортивной площадки взамен ранее демонтированной было принято в управе КАО, в 2024 году идею успешно удалось реализовать.