В Тюменской области снижается количество оформляемых кредитных карт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество оформляемых кредитных карт снижается в Тюменской области второй месяц подряд. В августе жители региона получили 24,3 тыс. карт, что на 6,8 % меньше, чем в июле - 26,1 тыс.

По данным Национального бюро кредитных историй, тенденция является общероссийской - минус 6,9%, как и сокращение лимитов кредитных карт в среднем на 8,7 %.

По словам представителя НБКИ Алексея Волкова, динамика во многом обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.

"Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода", - уточнил эксперт.

Оксана Корнеенкова