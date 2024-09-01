  • 23 сентября 202423.09.2024понедельник
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 7..9 С 8 м/с ветер западный

В Тюменской области снижается количество оформляемых кредитных карт

Экономика, 17:23 23 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество оформляемых кредитных карт снижается в Тюменской области второй месяц подряд. В августе жители региона получили 24,3 тыс. карт, что на 6,8 % меньше, чем в июле - 26,1 тыс.

По данным Национального бюро кредитных историй, тенденция является общероссийской - минус 6,9%, как и сокращение лимитов кредитных карт в среднем на 8,7 %.

По словам представителя НБКИ Алексея Волкова, динамика во многом обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.

"Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода", - уточнил эксперт.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кредитные карты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 23.09.2024В Тюменской области снижается количество оформляемых кредитных карт
14:04 23.09.2024Аренда машино-места в Тюменской области обойдется владельцу авто в 3,5 тыс. рублей за месяц
13:31 23.09.2024Хозяйства Сладковского района преодолели экватор уборочной кампании
12:47 23.09.2024В Тюменской области собрали 934 тысячи тонн зерна нового урожая