Владимир Третьяков возглавил департамент градостроительства в Тобольске

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бывший заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков назначен директором департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений администрации Тобольска. На заседании с его участием обсудили перспективы благоустройства города, работы по освещению территорий, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях 23 сентября.

"На должность заместителя главы города назначен Владимир Сергеевич Третьяков. Он будет курировать работу департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений. Более 20 лет на муниципальной службе. С 2019 года занимал должность заместителя главы города Тюмени. Уверен, его опыт и энергия принесут пользу для развития Тобольска. Владимир Сергеевич имеет также большой опыт работы в сфере градостроительства и землепользования, сохранения объектов культурного наследия, благоустройства, развития социальной инфраструктуры", - уточнил Вагин.

В Тобольске в 2024 году построили почти 10 км новых сетей в микрорайонах Иртышский, Восточный, Ершовка и 9-м микрорайоне. Идет работа по замене ламп, неизолированного провода на изолированный и покраске опор. Доля освещенных территорий в общей протяженности улиц, проездов, пешеходных зон, территорий общего пользования городского округа в 2024 году составляет 97 % от общей протяженности улиц, проездов.