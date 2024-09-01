На тюменской трассе насмерть сбили мужчину
Происшествия, 23:24 23 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Мужчину насмерть сбил водитель автомобиля Hyundai на 2-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово 23 сентября.
“Трагедия произошла в девятом часу вечера. По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении с движением транспорта”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Личность пешехода устанавливается. На одежде у погибшего не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам.
Обстоятельства ДТП выясняются.