На тюменской трассе насмерть сбили мужчину

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчину насмерть сбил водитель автомобиля Hyundai на 2-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово 23 сентября.

“Трагедия произошла в девятом часу вечера. По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части в попутном направлении с движением транспорта”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Личность пешехода устанавливается. На одежде у погибшего не было световозвращающих элементов, которые обязательны при движении по загородным дорогам.

Обстоятельства ДТП выясняются.