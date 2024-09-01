Загород Экспо: всё о зимней стройке, строительных и отделочных материалах, инженерке и дизайне
Всех, кто планирует успеть до наступления холодов купить землю, подготовить к зимовке садовый участок, построить дом к следующей весне, выбрать инженерное оборудование, увидеть новинки в ландшафтном и интерьерном дизайне, приглашаем на отраслевую выставку, посвященную загородной жизни Тюмени. 5 и 6 октября 2024 года в Тюменском технопарке пройдет "Загород Экспо". 70 компаний представят свои товары и услуги, 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом, будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.
Есть в народе такая поговорка: "Умный строит зимой, а богатый – весной". Тюменские застройщики ИЖС подтвердят вам, что весной, когда большинство людей начинает строительство дома, практически на все стройматериалы поднимаются цены, а стоимость грузоперевозок и аренды спецтехники становится в среднем на 20 % выше. Таков естественный закон рынка. Зимой цены остаются на уровне прошлого года, а иногда производители предоставляют крупным строительным компаниям значительные скидки. Поэтому расходы на материалы в межсезонье могут оказаться ниже, а строительство выйдет дешевле.
Об особенностях зимнего строительства и сезонных инженерных работах узнайте на выставке "Загород Экспо". Среди участников – девелоперы и строительные компании, банки, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.
На "Загород Экспо" вы сможете получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Вы увидите новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей.
Кроме того, образцы можно будет потрогать, познакомиться с устройством и функционалом, задать вопросы производителям. В период работы выставки будет возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям.
В лектории "Загород Экспо" выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте.
В конце каждого выставочного дня все зарегистрированные посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта.
Также среди покупателей Строительной компании "Мир Коттеджей" на выставке будет разыграна модульная баня.
На предстоящей выставке в рамках В2В-секции от делового партнера GMKStudy для компаний-участников пройдет дискуссия "Маркетинг загородки: строим планы, а не иллюзии". Представители отрасли обсудят, как выстроить системный подход к продвижению загородных домов и поселков, увеличить эффективность потока и качества лидов. Участники узнают, как лучше выводить свои объекты на конкурентный рынок, какие инструменты обеспечат стабильные продажи.
"Загород Экспо" — выставка, нацеленная на развитие канала прямых продаж застройщиков, производителей и брендов, без посредников и выплат агентских комиссий. Мы соберем в Тюмени на одной площадке всех, кто хочет расти и развивать отрасль загородной недвижимости, повышать уровень узнаваемости своего бренда, напрямую работать с теплым и горячим трафиком потенциальных клиентов", — рассказали организаторы проекта.
Осенняя выставка "Загород Экспо" проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк.
Деловые партнеры проекта:
· Компания Green Mir. Комплексное озеленение интерьеров.
· Образовательный проект для девелоперов GMKStudy (https://gmkstudy.ru/marketingzmn). Первый лицензированный курс повышения квалификации для специалистов в загородке.
Информационные партнеры проекта: деловой журнал о бизнесе Mens Club, Радиохолдинг "Медиа Траст Тюмень", Строительный журнал "ДОМ ИДЕЙ", Domeo.
Участники "Загород Экспо":
Девелоперы и строительные компании
· Эко-Девелопер "Партнер"
· Девелоперская компания "Новая Земля"
· Девелоперская компания "Сибирские владения"
· Девелоперская компания "Монолит"
· Коттеджный поселок "Онегин"
· Строительная компания "ВЕВАНТА"
· Строительная компания "Ситистрой"
· Строительная компания "Хоум Строй"
· Строительная компания "Стабилис"
· Строительная компания "Мир Коттеджей"
· Строительная компания "АСК Групп"
· Строительная компания "Орбита"
· Строительная компания "ГАРАНТ СТРОЙ"
· Строительная компания "ГИКО"
· Компания Wеlcome Home
· Строительная компания "Горница"
· Строительная компания "Пока нет Дома"
· Строительная компания "ЛаДом"
· КП "Weekend Village 2.0"
· Строительная компания "Сова"
· Строительная компания "ПРЕМИУМ-А"
· Компания "Модуль-Групп"
· Строительная компания "ДОМ АРТ"
· Компания "КИК ХАУС"
· Pool&haus
· Строительная компания "Мастерсдом"
Банки и лизинговые компании
· Альфа-Банк
· Россельхозбанк
· Сургутнефтегазбанк
· ВЛИЗИНГ.РУ Тюменское представительство
Производители строительных и отделочных материалов
· Винзилинский завод керамзитового гравия
· Комбинат стеновых материалов "Винзер"
· Производство строительных материалов "Юнкер"
· Компания "СтройСнаб"
· Фасадные системы АМК
· Компания "Дело в камне"
· Компания "Металл Профиль Урал"
Инженерные центры и оборудование
· Группа Компаний "ТОПОЛ-ЭКО"
· Компания "ЭКО-ГРУПП"
· Компания "БурСтройВод"
· Компания по установке и обслуживанию систем очистки воды "Н2О-Сервис"
· Инженерный центр SAVA
Ландшафтный дизайн
· Компания Garden PRO
· Компания "КЕДР"
· Питомник растений "ЯСЯ"
Интерьерный дизайн
· Компания "Лемана ПРО"
· Компания Green Mir
· Компания "Железная-Мебель.рф"
· Yamaguchi
Ярмарка натуральных продуктов
· Сыроварня "Ингала"
· Масло "Амбаръ"
· Крошка Енот
· Сыроварня "Siньор Джованни"
· Натуральные сладости
· Шоколад SEVERA
· Стекло-лэнд
Регистрация посетителей, расписание выставки, список участников: https://zagorod.site/
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До встречи на "Загород Экспо":
5 и 6 октября 2024 | с 10 до 18 часво
Тюменский технопарк, ул. Республики, 142
Вход на выставку - бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте.
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Организатор: компания MARKS & EVENTS
(ИП Осипова К.С., ИНН 720316352177, ОГРНИП 319723200028138)
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