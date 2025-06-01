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Александр Моор подвел итоги первого рабочего дня делегации региона на ПМЭФ

Общество, 00:42 20 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги первого рабочего дня делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Брифинг для журналистов состоялся после завершения деловой программы 19 июня.

"Сегодня мы провели несколько встреч с компаниями, что ведут свой бизнес в регионе и активно в него инвестируют и с компаниями, с которыми мы только начинаем сотрудничество. Общались с госкомпанией "Автодор", обсуждали важнейший для Тюменской области проект — строительство Южного обхода. Решены все земельные вопросы, получено заключение Главэспертизы, определена стоимость. Скорее всего, это будет федеральная концессия, так как это федеральная трасса. Строительство Южного обхода может начаться уже в 2026 году", — заявил губернатор.

Также он добавил, что на форуме было подписано два соглашения с группой компаний "Дамате". В Ишиме создадут комплекс по производству мяса индейки, а в Упоровском округе - племенной репродуктор. Касаемо группы "Черкизово", которая недавно приобрела в Голышмановском округе действующую птицефабрику, Александр Моор отметил, что они хорошо оценивают этот актив. "Есть перспективы расширения этого производства практически в полтора раза", - подчеркнул он.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Подтверждены и планы по строительству первого крупного логистического комплекса Wildberries в регионе. При этом, следующий компания собирается построить в течение пяти лет.

"Задачу взяли в работу, будем искать необходимый земельный участок, как раз в привязке к строительству Южного обхода", — поделился глава области.

Что касается компании "Технологии ОФС", то в планах в рамках Промышленно-энергетического форума ТНФ открыть их завод. Это будет современное производство. Уже завезли уникальные станки, которые позволят делать самое разное оборудование для бурения трудноизвлекаемых запасов.

Напомним, что ПМЭФ продлится до 21 июня. Главная тема форума — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". В фокусе — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества, а также формирование основ устойчивого развития.

Виктория Макарова

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# Александр Моор , Дамате , компании , ПМЭФ

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