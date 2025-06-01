  • 20 июня 202520.06.2025пятница
  • USD78,4839
    EUR89,8380
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Машины с кумысом и сливочным маслом из Казахстана развернули на тюменской границе

Общество, 16:29 20 июня 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Машины с кумысом и сливочным маслом из Казахстана без документов развернули на границе Тюменской области. Перевозчики не смогли предъявить доказательства безопасности продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Общий вес запрещенного груза составил 91 кг. Провезти его пытались на четырех машинах.

В управлении обратили внимание импортеров на то, что подконтрольные товары в течение всего времени перемещения должны сопровождаться ветеринарными сертификатами. Их оформляют уполномоченные органы государств - членов Таможенного союза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# управление Россельхознадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:29 20.06.2025Машины с кумысом и сливочным маслом из Казахстана развернули на тюменской границе
16:18 20.06.2025Сбер и ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ договорились о стратегическом сотрудничестве
15:56 20.06.2025В почетный караул у мемориала "Прощание" заступят тюменские поисковики
15:45 20.06.2025Фестиваль "Нити Сибири" впервые пройдет в Ялуторовском остроге

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора