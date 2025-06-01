Машины с кумысом и сливочным маслом из Казахстана развернули на тюменской границе

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Машины с кумысом и сливочным маслом из Казахстана без документов развернули на границе Тюменской области. Перевозчики не смогли предъявить доказательства безопасности продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Общий вес запрещенного груза составил 91 кг. Провезти его пытались на четырех машинах.

В управлении обратили внимание импортеров на то, что подконтрольные товары в течение всего времени перемещения должны сопровождаться ветеринарными сертификатами. Их оформляют уполномоченные органы государств - членов Таможенного союза.