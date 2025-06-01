Тюменская область стала пилотным регионом для внедрения стандарта общественного капитала бизнеса

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - один из 15 пилотных российских регионов, которые применят у себя стандарт общественного капитала бизнеса - инструмент, призванный оценивать и поощрять вклад компаний в достижение национальных целей развития.

Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года Агентством стратегических инициатив (АСИ), автономная некоммерческая организация (АНО) "Общественный капитал" и главами Амурской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской, Тульской, Тюменской областей, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Башкортостан и Республики Бурятия.

Три стороны – "Общественный капитал", АСИ и регионы – договорились действовать сообща. Они будут распространять стандарт среди бизнеса, деловых объединений и экспертного сообщества, разрабатывать меры поддержки для компаний, соответствующих требованиям и информировать предпринимателей о новых возможностях, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.

"Первыми стандарт общественного капитала бизнеса опробуют пилотные регионы. Здесь мы отработаем единые и прозрачные механизмы оценки нефинансовых показателей компаний, – заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Это создаст основу для роста инвестиционной привлекательности, расширит возможности бизнеса по получению государственной поддержки и укрепит конкурентоспособность российских компаний на основе четких критериев".

Стандарт общественного капитала, по словам генерального директора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой, это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны: от вклада в общественное благосостояние до реализации национальных целей.

"Стандарт оценивает и поддерживает добровольный вклад компаний в реализацию гуманитарных программ, в заботу о сотрудниках и их семьях, охрану окружающей среды. География регионов, с которыми мы подписали соглашения в рамках ПМЭФ, охватывает обширную территорию нашей страны – от Краснодарского края до Сахалинской области. Большинство из них входят в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, ежегодно составляемого Агентством стратегических инициатив. Эти субъекты Российской Федерации активно работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и готовы активно работать над поддержкой социальных инициатив", – рассказала Асият Багатырова.

Стандарт разработали по поручению президента РФ. Его оператором выступает "Общественный капитал", который учредили АСИ и правительство Москвы. Он должен стать инструментом, который не только измеряет социальную ответственность бизнеса, но и стимулирует ее рост. Регионы получат четкие критерии для поддержки компаний, а предприниматели – понятные ориентиры для развития.

Сейчас проект постановления правительства Российской Федерации "О стандарте общественного капитала бизнеса" находится на завершающем этапе согласования и подготовки к выпуску. Документ предусматривает, что федеральные органы исполнительной власти получат право разрабатывать порядок предоставления мер поддержки для организаций в зависимости от их соответствия Стандарту. "Общественный капитал", выступая оператором Стандарта, совместно с институтами развития формирует концепцию таких мер поддержки. Также организация займется, совершенствованием методологии, сбором данных и верификацией соответствия показателям. Реализация Стандарта будет происходить на базе специализированной цифровой платформы – ано-капитал.рф, которая позволит проводить оценку как крупных компаний, так и субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Стандарт создаст для бизнеса новые возможности: доступ к государственной поддержке и повышение репутации, а для государства – инструмент формирования базы социально ответственных компаний и стимулирования устойчивого развития", - отмечено в сообщении АСИ.

Заключенные соглашения помогут внедрять стандарт среди деловых объединений, разрабатывать локальные меры поддержки, собирать обратную связь и популяризировать лучшие практики. Особое внимание уделяется региональному развитию: регионы получают возможность создавать собственные механизмы поддержки, привлекать инвестиции и поддерживать компании-лидеры, способствуя конкурентоспособности и устойчивому развитию местной экономики. Этот проект – пример того, как государство, бизнес и общественные институты могут объединять усилия для решения масштабных задач.