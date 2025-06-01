В Тюмени рабочий стройки погиб от удара током
Уголовное дело возбудил Следственный комитет по Центральному округу Тюмени по факту гибели работника от удара током. Случай произошел в подвальном помещении строящегося дома на ул. Тимофея Кармацкого, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строительном объекте.