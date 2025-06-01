  • 20 июня 202520.06.2025пятница
  • USD78,4839
    EUR89,8380
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени рабочий стройки погиб от удара током

Происшествия, 16:40 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбудил Следственный комитет по Центральному округу Тюмени по факту гибели работника от удара током. Случай произошел в подвальном помещении строящегося дома на ул. Тимофея Кармацкого, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на строительном объекте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# стройка , удар током

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 20.06.2025В Тюмени рабочий стройки погиб от удара током
13:21 20.06.2025В Тюменской области из-за короткого замыкания горели два дома
10:59 20.06.2025Пьяного водителя без прав остановили на трассе Тюмень - Омск
10:26 20.06.2025В Тобольске в ДТП со скорой помощью пострадали четверо человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора