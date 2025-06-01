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В почетный караул у мемориала "Прощание" заступят тюменские поисковики

Общество, 15:56 20 июня 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Воспитанники Областного поискового центра имени Артура Ольховского заступят в почетный караул у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" 22 июня, в День памяти и скорби.

Почетный караул ребята будут нести с 8 до 13 часов. "Поисковики отдадут дань памяти своим ровесникам, которые в 1941-м шагнули из школьных классов в огонь войны", - сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования

Отметим, мемориал "Прощание" — единственный в России, посвященный школьникам, ушедшим на фронт. Он установлен в центре города, напоминая о тех, кто так и не вернулся к своим партам.

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# День памяти и скорби , поисковики , почетный караул

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