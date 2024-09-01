Тюменцы могут поучаствовать в акции по сбору макулатуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл" АНО "Национальные приоритеты".

Это может быть коллективное участие - детские сады, школы, вузы, колледжи, компании, ретейлеры, семьи. Заявки на этот зачет принимают до 10 ноября. Также можно претендовать и на победу в личном зачете - заявки ждут до 15 ноября, сообщают организаторы.

Необходимо пройти регистрацию на официальном сайте БУМБАТЛ.РФ. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.