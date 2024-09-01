Финалист программы "Время героев" прошел стажировку в Управлении госзакупок Тюменской области

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

Финалист программы "Время героев", ветеран СВО Виктор Квасов изучил специфику работы Управления госзакупок Тюменской области. Мероприятие прошло в рамках его стажировки в департаментах региона. Виктор Квасов изучил специфику контрактной системы Российской Федерации, нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, и процесс формирования закупки, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Мы продемонстрировали основные функциональные возможности системы в сфере закупок, в том числе и региональные информационные системы, которые являются основными платформами для осуществления закупок", – сказал начальник Управления госзакупок Тюменской области Сергей Панков.

Управление является уникальной структурой. Ее особенность заключается в крайне тесном межведомственном взаимодействии, в том числе и между больницами, школами и иными заказчиками.

Особое внимание в ходе стажировки уделили цифровизации и автоматизации процессов внутри ведомства, которая уже сейчас находится на высоком уровне. "Управление стремится к полной автоматизации, чтобы минимизировать человеческий фактор. Сейчас данный показатель находится на очень высоком уровне", – отметил Виктор Квасов.

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

На этой неделе тюменец завершает свою стажировку в департаментах Тюменской области. В дальнейшем он планирует продолжить свое обучение.