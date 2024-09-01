  • 24 сентября 202424.09.2024вторник
  • USD92,9200
    EUR103,2191
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер юго-западный

66 жителей Тюменской области пострадали от мошенников за минувшую неделю

Происшествия, 21:07 24 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

66 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств составила 40 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денег составила 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный позвонил через приложение жителю Уватского района и представился сотрудником инвестиционной биржи. Под предлогом заработка на инвестициях злоумышленник похитил 7,5 млн рублей, которые пострадавший самостоятельно перевел через мобильное приложение на банковские счета, подконтрольные мошенникам.

По данному факту следственными органами возбуждили уголовное дело. Прокуратура Тюменского района организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 24.09.202466 жителей Тюменской области пострадали от мошенников за минувшую неделю
16:38 24.09.2024Чёрного лесоруба из Сладковского района лишили свободы условно
15:54 24.09.2024Пьяный тоболяк на BMW протаранил уличный туалет
14:30 24.09.2024Суд на Ямале отправил в колонию фигуранта дела о хищении нефти