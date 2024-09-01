66 жителей Тюменской области пострадали от мошенников за минувшую неделю

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

66 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств составила 40 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денег составила 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный позвонил через приложение жителю Уватского района и представился сотрудником инвестиционной биржи. Под предлогом заработка на инвестициях злоумышленник похитил 7,5 млн рублей, которые пострадавший самостоятельно перевел через мобильное приложение на банковские счета, подконтрольные мошенникам.

По данному факту следственными органами возбуждили уголовное дело. Прокуратура Тюменского района организовала надзор за ходом и результатами расследования.