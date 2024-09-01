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Упоровские мастерицы освоили новый способ плетения маскировочных сетей

Общество, 15:32 25 сентября 2024

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Новую - более эффективную - схему плетения маскировочных сетей освоили серебряные волонтеры села Упорово. Мастер-класс для них провела председатель ветеранской первички Татьяна Романова.

ИИЦ "Знамя правды" | Фото: ИИЦ "Знамя правды"

Она сотрудничает со Знаменским собором города Тюмени, где также обучают добровольцев со всей Тюменской области и безвозмездно предоставляют материалы для работы.

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"Когда по новостям говорят, что вражеские беспилотники запутались в масксетях и это спасло жизни нашим солдатам, это как бальзам на душу. Ну как не помогать в таком благом деле? Кто-то скептически относится к нашему труду. Мол, "наплетете сетей, и мы победим"? Конечно, победим!", - поделилась участница мастер-класса Людмила Крафт.

Всего с начала 2024 года неравнодушные жители изготовили и отправили в зону СВО уже более сотни маскировочных сетей. Кроме них, упоровские волонтеры изготавливают носилки - на одно изделие уходит около пары часов, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# гуманитарная помощь , СВО , Упоровский район

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