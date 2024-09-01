Возможности мобильных медицинских комплексов оценили тюменские студенты
Передовые мобильные комплексы клиники им. В. О. Гнаровской показали студентам Тюменского медицинского университета. Экскурсию для будущих врачей организовал региональный центр развития карьеры и наставничества вуза.
Мобильные комплексы способны работать на месторождениях, промышленных объектах Крайнего Севера. Они включают 14 полноценных кабинетов. Комплексы оснащены лабораторией, оборудованием для УЗИ и ЭКГ, имеют отдельный комплекс для проведения рентген-диагностики, маммографии, флюорографии, сообщает региональный центр развития карьеры и наставничества ТМУ.
Такое наполнение сопоставимо с хорошей стационарной поликлиникой, отмечают специалисты. Студенты с большим интересом осмотрели оборудование и познакомились с возможностями его использования.
По словам руководителя регионального центра развития карьеры и наставничества вуза Екатерины Юсуповой, подобные встречи позволяют студентам понять, какие требования предъявляют работодатели к молодым специалистам. Студентам уже на первых курсах предстоит осваивать не только профессиональные навыки, но и надпрофессиональные компетенции: изучать основы клиентоориентированного сервиса, учиться общаться с пациентами. Это поможет молодым врачам сделать первые шаги для старта успешной карьеры.