Курс по работе с пациентами с сахарным диабетом для медиков проводят преподаватели ТМУ

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Курс обучения по работе с пациентами с сахарным диабетом второго типа для 50 врачей – эндокринологов, терапевтов, медсестер и фельдшеров Тюменской области проводят преподаватели Тюменского медуниверситета на базе ОКБ №1. Обновлять знания в школах диабета необходимо не реже, чем раз в три года, сообщает вуз.

"Мы обучаем коллег, как говорить с пациентами о рациональном питании, самоконтроле, инсулинотерапии, профилактике осложнений на школах сахарного диабета. Принципиальная задача интенсива - сформировать медицинские команды для работы с больными, поэтому в образовательном процессе участвуют как врачи, которые организуют и контролируют проведение занятий, так и медицинские сестры, которые преподают пациентам большинство тем", - пояснила профессор кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ Людмила Суплотова.

По статистике, количество пациентов с диабетом ежегодно растет. Специалисты межрайонного эндокринологического центра в Тобольске консультируют почти 5 тыс. жителей Тобольского, Вагайского и Уватского районов, еженедельно к этому числу прибавляется по четыре-пять человек.

"В нашей структуре работают по два эндокринолога для детского и взрослого населения. Врачи загружены, но школы диабета проводятся регулярно. У нас опытные медсестры, в том числе есть специалист с педагогическим образованием. Она ездит в районные ФАПы, где также проводит школу диабета. Пациенты очень благодарны", - рассказала врач-эндокринолог межрайонного эндокринологического центра Областной больницы №3 Лиана Абушахмина.

Интенсив для врачей, фельдшеров и медицинских сестер в Тюмени продолжится до 27 сентября.