В Тюменской области запустят обучение HR-специалистов промышленных компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу обучения HR-специалистов промышленных компаний Тюменской области запустят в 2024 году. Потребность сформирована из опроса руководителей предприятий, которые столкнулись с кадровым дефицитом.

"Мы сформировали программу обучения на базе регионального агентства инноваций. В четвертом квартале этого года обучим примерно 80 представителей промпредприятий по темам формирования кадрового резерва, проведения интервью с кандидатами, адаптации и развития сотрудников", - рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Анатолий Картухин во время пленарной сессии форума промышленной безопасности и охраны труда в Тюменском технопарке 25 сентября.

Доля промышленности в региональном ВВП за последние 10 лет выросла с 10 до 40 %. Объем обрабатывающей промышленности увеличился до 70 % - это нефтегазохимия, нефтегазовое машиностроение, производство оборудования и другое. Вместе с этим растет дефицит рабочей силы. И здесь важна роль HR-специалистов, способных привлекать нужных специалистов, заметил спикер сессии.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Еще одно направление поддержки, которое обозначил Анатолий Картухин, – предоставление земельных участков под производство. Спрос на эту услугу за последнее время вырос почти в три раза. Льготная аренда – один рубль за гектар в год – действует во всех индустриальных парках. Свободная земля при этом есть только в Богандинском и в частных парках, которые находятся в стадии формирования.

Вопросы поддержки бизнеса, организации безопасного производства обсуждают на профильном форуме в Тюмени около 400 представителей из разных регионов. Два дня предприниматели, представители органов власти и профильных и контролирующих ведомств решают актуальные проблемы по снижению уровня травматизма на производства, сохранению высоких темпов развития промышленности, знакомятся с изменениями в законодательстве.

Программа форума по ссылке.

Анжела Лебедева