Индустриальный парк у Рощино в Тюмени создадут в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индустриальный парк у Рощино в Тюмени создадут в 2025 году. Его основная цель - сократить логистическое плечо и создать для промышленников площадку по размещению производств близкую к точке авиадоставки.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадь будущего проекта составит 15,6 га, сообщил генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Антон Ермолаев на встрече с предпринимателями.

"На каждый индустриальный парк мы определяем зоны экономического развития и снижаем налоговую и таможенную нагрузки для резидентов. Это важнейший аспект для расчета бизнес-модели и операционной деятельности компаний", - подчеркнул он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще один индустриальный парк – Московский - запустят в этом году. Его площадь превышает 71,7 га. Он находится по федеральной трассе между Тюменью и поворотом на д. Посохова. Правительство Тюменской области получило право распоряжаться этими землями, которые находятся в федеральной собственности.

"Создан проект планировки этой территории. Заявляться на участки бизнес может уже сегодня для локализации своего производства или складской деятельности. На одном из них разместится крупный логистический хаб федеральной компании", - уточнил Антон Ермолаев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадь реализуемого проекта по созданию Богандинского индустриального парка составляет 267,19 га. Его, напомним, организовали в 2016 г. В рамках соглашений резиденты задекларировали объем инвестиций более 1 млрд рублей, свыше 700 рабочих мест, площадь строений превышает 1,9 тыс. кв. м. Спрос на площадку большой.

"В 80 процентах случаев – это компании строительной индустрии. В соучредительстве с Тюменской торгово-промышленной палатой и Агентством инфраструктурного развития мы создали строительно-индустриальный кластер. И как раз данный проект по инфраструктурному парку Богандинскому станет хорошей основой для локализации этих компаний", - пояснил руководитель.

Отметим, первую очередь промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени сдадут к концу 2026 года. Для резидентов Агентство инфраструктурного развития предлагает услугу по строительству промышленных объектов под ключ.

Оксана Корнеенкова