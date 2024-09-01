Первую очередь промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени сдадут к концу 2026 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую очередь промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени сдадут к концу 2026 года. На площади 35 тыс. кв. м разместятся высокотехнологичные производства и общественные зоны. Об этом рассказал генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Антон Ермолаев на встрече с предпринимателями.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сейчас стадия завершения подготовки проектно-сметной документации и прохождения госэкспертизы. Со следующего года начинаются строительно-монтажные работы, в наших планах завершить первую очередь к концу 2026 года. Мы идем последовательно, шаг за шагом, учитывая масштабы проекта. Учитывая то, что общая площадь порядка 185 тысяч квадратных метров, реконструкцию производим в семь этапов", - привел данные руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площадке разместятся предприниматели и компании нефтегазового, строительного и креативного кластеров региона. Уже сформирована цепочка создания ценностей – от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до серийного производства.

"Мы отвечаем своей инфраструктурой за то, чтобы это стало возможным. На каждом этапе предусмотрели различные функциональные зоны, которые позволят обеспечить компании по направлениям. Это такие помещения: коворкинг-центры, центры коллективного пользования, лаборатории, дата-центры - готовые сервера с мощностями. IT является сквозной компетенцией, которая пронизывает все сферы нашей деятельности", - отметил Антон Ермолаев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антон Ермолаев подчеркнул, что проект включают в себя и производственную часть, и общественную, с единым сквозным коридором. Это связано с перспективой развития района Лесобазы. Где реализуются проекты комплексного развития территорий, что со временем станет точкой притяжения.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Если говорить про производственную часть, то мы также подумали про все уровни развития бизнеса и предусмотрели зоны для разномасштабных производств. Для малых - площади порядка 500 квадратных метров, средних – 1,5 тысячи, крупных – 5 тысяч. И, конечно же, функциональное проектирование, исходя из деятельности компаний. Внутри каждой промзоны предусмотрены антресольные офисные пространства", - привел данные руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, на базе крупнейшего инфраструктурного объекта региона – ДСК 500 - откроют более 50 предприятий.

Оксана Корнеенкова