В реализацию проекта промышленного технопарка ДСК 500 Тюмени инвестируют более 10 млрд рублей

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Общий объем инвестиций в создание промышленного технопарка ДСК 500 Тюмени составит более 10 млрд рублей. Старт реновации - 2025 год. На базе крупнейшего инфраструктурного объекта региона откроют более 50 предприятий.

Об этом сказал генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Антон Ермолаев по итогам презентации проекта на сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский региона" на выставке "Россия" 5 июня.

"Мы сюда приехали с энергией тюменской земли и на нашей земле даем вторую жизнь ДСК 500. При реализации проекта мы пойдем параллельно двумя ходами. Первый - работаем с нашими резидентами с одной стороны комбината, с другой - реновация площадки. Учитывая масштабность проекта, более 185 тысяч квадратных метров, мы разбили реновацию на семь этапов. Первая часть - 35,5 тысяч квадратных метров введем в конце 2025, начале 2026 года. На сегодняшний день мы находимся на этапе завершения проектных работ именного первого этапа благоустройства всей территории, необходимых инженерных коммуникаций для наших резидентов. Резидентам важно понимать, что в технопарке будет ж/д тупик, необходимый объем газа, электроэнергии, соответственно, с большим запасом мы предусматриваем необходимые энергоресурсы", - пояснил Ермолаев.

ДСК 500 - проект объединения советского наследия и высоких технологий. В 1987 году в Тюмени построили домостроительный комбинат с мощностью 500 тыс. кв. метров укомплектованного жилья. В 2002 году комбинат был ликвидирован из-за финансовой нестабильности.

На одной площадке в Тюмени будет интегрирована вся мощь нефтегазового, строительного и креативного кластеров региона. Одним из важнейших элементов и принципов промтехнопарка станет объединение производственного и общественного пространств.

"Понимая перспективность застройки района Лесобазы, комплексного развития этой территории, а здесь будут появляться логистические центры, жилье, в проекте предусмотрели общественную часть. Внутри ДСК точкой притяжения станут общие переговорные, коворкинг, офисные помещения, инжиниринговый центр. Это поможет жителям региона реализовать свои предпринимательские и технологические компетенции", - уверен гендиректор регионального АИР.

Срок завершения проекта создания самого крупного в России технопарка, ключевого инфраструктурного объекта Тюменского региона - ДСК 500 - 2030 год.

Напомним, три проекта Тюменской области - межвузовский кампус мирового уровня, промышленный технопарк ДСК 500 и туристско-рекреационный кластер "Жемчужина Сибири" - представили на сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" 5 июня. Россияне могут принять участие в голосовании за лучший проект регионов УФО на сайте "Достижения.РФ".

Анжела Лебедева