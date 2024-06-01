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Более полумиллиона гостей посетили стенд Тюменской области на форуме "Путешествуй!" в Москве

Общество, 19:52 17 июня 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Более полумиллиона гостей посетили стенд Тюменской области на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве. Мероприятие прошло с 12 по 16 июня на площадке выставки "Россия". Посетители стенда приняли участие в развлекательной программе от туристического бренда региона Visit Tyumen, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На экспозиции презентовали Тюмень - столицу термальных вод и Тобольск - древнюю столицу Сибири. А также представили большую интерактивную программу с караоке-марафоном, дегустацией сибирских коктейлей, тюменского мороженого и минеральной воды.

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Более 10 тыс. гостей попытали удачу в викторине, посвященной истории региона, десять из них — выиграли туры "В Сибирь по своей воле" и двое — авиапутешествия в Тобольск. На уличном стенде разыграли более 1 тыс. подарков.

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# ВДНХ , туризм

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