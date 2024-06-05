Ключевой ресурс каждого региона УФО - это люди, уверен Виктор Корчагин

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Каждый регион Уральского федерального округа силен в своем направлении. Ключевой ресурс, который необходим всем, это люди.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил исполнительный директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин по итогам пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 4 июня.

"Сегодня об этом во время сессии много говорили. Отрадно видеть, что в регионах планируется строительство научно-технических центров, кампусов, образовательных учреждений всех уровней. И это один из приоритетных вопросов на повестке дня, который должен быть у всех губернаторов",- считает Виктор Корчагин.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В УФО сильная команда управленцев. Все связи, взаимодействия исторически сложились и дадут новый потенциал, уверен исполнительный директор компании "Брусника" в Тюмени: "Нам сегодня довелось услышать цели, направления, стратегии развития всего УФО. Надеюсь, мы увидим синергетическую, слаженную работу всех субъектов".

Тюменская область в 2024 году отметит 80-летие со дня основания. Сохранить заданный курс, устойчивость и совершить новый прорыв пожелал региону Виктор Корчагин.

"Наше общество ждет несколько иного эффекта. На сегодняшний день Тюменская область находится на высоких позициях ведущих рейтингов страны. Задача удержаться уже не сработает, нужно смотреть вперед. Планировать развитие нашего региона не до 2030 года, а ставить цели на 2040 год. Такой подход позволит сформировать долгосрочные цели региона в целом и муниципалитетов в отдельности", - рассказал Корчагин.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Выставка "Россия" дает возможность в еще большей степени оценить уникальность Тюменской области. На стенде региона представлены его приоритетные направления. Более 800 тыс. гостей посетили экспозицию. По итогам викторины 20 посетителей выиграли путевку на термальные источники.

"Близость, ценность истории, духа, культурный ландшафт, мне кажется, это та базовая черта, которая объединяет жителей нашего региона", - сказал Виктор Корчагин.

Напомним, выставка "Россия" открылась 4 ноября 2023 года и продолжит работу до 8 июля 2024 года.

Анжела Лебедева