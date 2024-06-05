Александр Моор: каждый регион УФО дополняет друг друга

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор рассказал о значении межвузовского кампуса для Тюменской области

Особенностью Уральского федерального округа является то, что все регионы своеобразны, дополняют друг друга. В каждом есть важные проекты, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 4 июня.

"Один из проектов Ямала - развитие Северного широтного хода, перевозок по Арктике. Перспективное направление. Югра - самый нефтедобывающий регион. У нас с этими соседями много возможностей, которые уже реализуются, и есть еще те, что связаны с нефтегазовым сектором. Свердловская область - проект сухого порта, выгодный в сфере логистики. Курганская и Челябинская области - промышленные регионы и каждый со своей спецификой, в том числе, с роботизацией. Опыт коллег является интересным для нас и может быть использован для развития Тюменской области", - считает глава региона.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Во время пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" губернаторы шести регионов УФО представили приоритетные направления развития своих территорий до 2030 года по трем направлениям - инфраструктура, нефтегаз и технологический суверенитет. Участники мероприятия проголосовали по QR-коду - чему нужно больше уделить внимание в том или ином субъекте. Большинство голосов было отдано за молодежь.

По словам Александра Моора, все, что делается в области развития промышленности, инвестиционной политики, бизнеса, делается для людей.

"Человек в центре нашего внимания. К 2035 году численность молодых людей до 35 лет увеличится почти в два раза. В регионе работают шесть вузов, в них учатся более 50 тысяч студентов. В Тюмени реализуется стратегически важный проект - межвузовский кампус", - подчеркнул губернатор.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Главное пожелание, которое оставил Александр Моор на доске желаний Урало-Сибирского макрорегиона, это открыть до 2030 года межвузовский кампус мирового уровня.

Дни УФО проходят на ВДНХ 4 и 5 июня. Во второй день Тюменская область представит проекты Промышленного технопарка ДСК 500, межвузовского кампуса и туристско-рекреационного кластера "Жемчужина Сибири".

Анжела Лебедева